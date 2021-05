Nowy wiek emerytalny 2021. Będziemy pracować dłużej?

W Polsce już niedługo może zacząć obowiązywać nowy wiek emerytalny . Może się tak stać, jeśli wprowadzone zostaną emerytury stażowe . Temat ten bardzo ciekawi wielu Polaków, dla których byłaby to szansa na szybsze ubieganie się o świadczenie. Czy będzie można przejść wcześniej na emeryturę ? Trwają pracę nad wprowadzeniem zmian w emeryturach.

Emerytury 2021 i Krajowy Plan Odbudowy

Wiceprzewodniczący napisał, że w Krajowym Planie Odbudowy mowa jest o „automatycznym obniżeniu wysokości podatku dochodowego od wynagrodzenia z tytułu umów o prace i umowy zleceń dla osób, które osiągnęły prawo do przejścia na emeryturę a zdecydują się na kontynuacje zatrudnienia ”.

Ekspert emerytalny Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego w rozmowie z Radiem Zet powiedział, że można dojść do wniosku, że rząd zechce niejako z automatu utworzyć IKE dla tych pracowników, którzy takiego konta nie posiadają, a zabezpieczenie emerytalne ograniczają wyłącznie do przyszłych przelewów z ZUS.

Polacy nie chcą tak odkładać na emeryturę. Mało chętnych na PPK

Emerytury 2021. Wiek emerytalny w górę

Obecnie, aby przejść na emeryturę, trzeba osiągnąć wymagany wiek: 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Wkrótce może się to jednak zmienić. Jeśli mężczyzna w wieku 65 lat lub kobieta w wieku 60 lat podejmą decyzję o dalszej pracy, podatek dochodowy nie trafiałby do skarbówki, a do nowopowstałego Indywidualnego Konta Emerytalnego.