Nowy trend na Wszystkich Świętych. To prawdziwy horror przed cmentarzem

Nowy trend przed stołecznymi nekropoliami. Wśród straganów obsypanych wkładami do zniczy, przeładowanych jesiennymi doniczkowymi kwiatami - astrami, chryzantemami, wrzosem, coraz większymi szklanymi lampionami zniczy i stroikami pojawiła się nowość. To asortyment, który nawiązuje do przypadającego na ten sam czas Halloween, które tradycyjnie najhuczniej jest obchodzone w krajach anglosaskich, ale nietrudno także w Polsce znaleźć imprezy halloweenowe.