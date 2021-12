Nowy trend na Boże Narodzenie. Teraz czas na takie choinki

- Najlepsze drzewo na święta to to, które rośnie swobodnie na zewnątrz i nigdy nie zostanie wniesione do domu, by potem, jak przestanie już pełnić przydzieloną mu na krótko rolę, znaleźć się na śmietniku. Namawiam gorąco do takiego celebrowania Bożego Narodzenia. Coraz więcej osób, które dysponują ogrodem lub inną przestrzenią na zewnątrz, w taki właśnie sposób stara się ulżyć środowisku. Tradycji staje się zadość, drzewo stoi ustrojone - przekonuje doktor Tomasz Gortat, kierownik Zakładu Ekologii na Wydziale Biologicznym Uniwersytetu Warszawskiego.