Nowy Targ. Podejrzani o brutalne pobicie właściciela kantoru usłyszeli zarzuty

Zarzuty rozboju z bronią usłyszało pięciu podejrzanych ws. brutalnego napadu na właściciela kantoru w Nowym Targu. Sąd aresztował tymczasowo wszystkich podejrzanych. Mężczyznom grozi od trzech do 12 lat więzienia.

Sprawcy 27 lipca ub. roku weszli do domu właściciela kantoru przez otwarte okno. Następnie sterroryzowali jego rodzinę, żądając wydania m.in. kluczy do samochodu i kantoru, kodu do sejfu i pilota do dezaktywacji systemu alarmowego.