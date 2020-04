Nowy szef TVP rozlicza się z miliardowej dotacji. Takich pieniędzy nigdy nie mieli

To cytat z najnowszego sprawozdania abonamentowego, w którym TVP rozlicza się z produkcji programów misyjnych, finansowanych pieniędzmi publicznymi oraz z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Poprosiliśmy biuro prasowe TVP o komentarz do opublikowanych danych, jednak nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Rekordowa dotacja. Takich pieniędzy TVP nigdy nie miała

Według Juliusza Brauna z Rady Mediów Narodowych układ finansowania opierający się na głosowaniu w Sejmie to problem. - PiS nie wprowadził systemu niezależnego finansowania mediów publicznych. Za to, co roku czysto uznaniowo dorzuca do budżetu TVP kolejną działkę, co pozwala trzymać ją na krótkiej smyczy. Telewizja publiczna i z tego punktu widzenia stała się rządowa - komentował ten ekspert w artykule o gorących wydarzeniach wokół TVP.