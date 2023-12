Nowy szef klubu PO. "Człowiek od roboty"

- Formalnie musi wybrać go klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. Ma się to stać w najbliższych dniach. Może go zgłosić przewodniczący Donald Tusk albo grupa parlamentarzystów. Jeżeli zostanie zgłoszony przez Tuska, to na pewno zostanie wybrany - mówił Wirtualnej Polsce jeden z polityków Platformy, znający kulisy sprawy.