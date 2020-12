Nowy szczep koronawirusa. Pojawiła się kolejna mutacja. Rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia

To nie koniec złych wieści dla Brytyjczyków. Minister zdrowia Wielkiej Brytanii Matt Hancock poinformował też, że w Wielkiej Brytanii wykryto kolejny wariant koronawirusa. Potwierdzono go u osób mających kontakt z ludźmi, którzy niedawno podróżowali do Republiki Południowej Afryki.

Nowy szczep koronawirusa. O 70 proc. bardziej zakaźny

Hayward przypomniał, że drugi lockdown nie zdołał zmniejszyć liczby przypadków na niektórych obszarach. "To pokazuje, że mimo iż mieliśmy stosunkowo silne środki, które wystarczyły do stłumienia poprzedniego wirusa, nie wystarczyły one do stłumienia tego" - podkreślił.