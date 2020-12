Nowy szczep koronawirusa. Mutacja w Wielkiej Brytanii. Rząd pomoże Polakom

Nowy szczep koronawirusa. Mueller: istnieje ryzyko, że służba zdrowia się załamie

W programie padło też pytanie o progi bezpieczeństwa, które zostały zmienione ogłoszeniem rozporządzenia o narodowej kwarantannie do 17 stycznia. - My wprowadzamy dane decyzje dlatego, że istnieje ryzyko, że służba zdrowia się załamie. Informowaliśmy o tym, że jeżeli zajdą zmiany, te progi bezpieczeństwa mogą ulec zmianie - przypomniał Piotr Mueller.

Polityk był pytany także o podstawę prawną do wprowadzenia kwarantanny narodowej. - Mamy ustawę, która pozwala na wprowadzanie ograniczeń w stanie epidemii. Wiosną mieliśmy te same ograniczenia na kilkanaście dni, teraz wprowadzamy je na kilka godzin. Zaufajmy zdrowemu rozsądkowi - mówił Piotr Mueller.

W opinii rzecznika rządu okres ferii zimowych oraz sylwestra to czas, w którym znacznie rośnie mobilność społeczna. - Ta mobilność wróciła do poziomu sprzed wprowadzenia czerwonej strefy. Policja na podstawie rozporządzenia będzie miała możliwość wystawiania mandatów tym, którzy nie dostosują się do przepisów - tłumaczył.

W programie padło też pytanie o liczbę osób, które przyleciały do Polski z Wielkiej Brytanii. Chodzi o nowy szczep koronawirusa, który odkryto w tym kraju. - To kilkanaście tysięcy osób. W niedzielę minister zdrowia zalecił szefowi GIS, by wszystkie osoby, które przyleciały z Wielkiej Brytanii, mogły przebadać się na obecność koronawirusa, co też zalecamy - podkreślił Mueller.