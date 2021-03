Nowy sondaż. PiS traci fotel lidera

Konflikt w Zjednoczonej Prawicy. Kaczyński: "Zwyciężają motywy czysto partykularne"

Do jego słów odniósł się w poniedziałek Michał Wójcik, członek Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego. - Jesteśmy lojalnym koalicjantem PiS, zresztą sejmowe głosowania to najlepiej pokazują. Od samego początku chcieliśmy, aby koalicja ZP trwała, ale to nie znaczy, że nie mamy mieć prawa do swojego zdania - stwierdził w rozmowie z "Super Expressem".

Polityk wymienił też kwestie, które wciąż są tematem sporów w obozie rządzącym. - My nie jesteśmy przeciwko zielonej energii, ale jeśli transformacja ma być, to musi wziąć pod uwagę ludzi i to, jakie skutki społeczne ona niesie. I druga rzecz to sprawy unijne. Dla nas kwestią fundamentalną jest sprawa mechanizmu łączącego praworządność ze środkami z UE. Nie ma podstawy prawnej do tego, żeby taki mechanizm przyjmować - powiedział minister Wójcik.