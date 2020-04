Nowy Sącz. Tragiczny wypadek. Mężczyzna wypadł z okna

Do dramatu doszło w piątek rano przy ul. Hugona Kołłątaja w Nowym Sączu (woj. małopolskie). Policjanci otrzymali zgłoszenie, że pod jednym z bloków leży nieprzytomny mężczyzna. Po przybyciu na miejsce wydarzenia lekarz stwierdził zgon - informuje portal sądeczanin.info.

Okazało się, że najprawdopodobniej doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wszystko wskazuje na to, że 69-latek wypadł z okna czwartego piętra budynku. W akcji brali również udział strażacy, którzy zostali poproszeni o otwarcie drzwi do mieszkania mężczyzny. W środku nie znajdowały się jednak inne osoby.