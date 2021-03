Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Jest termin zgłaszania kandydatów

- Na dzisiejszym Prezydium Sejmu pani marszałek (Elżbieta Witek - przyp. red.) wyznaczyła kolejny już termin na zgłaszanie kandydatów na RPO. Termin ten to 19 marca - powiedział poseł PSL.

Nowy RPO. Kolejna próba wybrania następcy Adama Bodnara

Choć oficjalnie kadencja Adama Bodnara zakończyła się na początku września 2020 roku, to nadal zgodnie z Konstytucją sprawuje on swoją funkcję do czasu wybrania jego następcy. Tego nie udało się jednak zrobić już trzykrotnie - dwa razy głosami Zjednoczonej Prawicy Sejm odrzucił kandydaturę mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, którą popierała większa część opozycji.