Nowy Ład. Co Andrzej Duda sądzi o programie PiS?

- Jeśli chodzi o nasze życie gospodarcze, to będziemy te wyzwania podejmować i mamy plan na to, jak to zrobić i takie rozwiązania zostały przygotowane - przekonywał Mucha.

Komentując trwającą epidemią koronawirusa, doradca prezydenta stwierdził, że "na pierwszym miejscu jest walka o życie i zdrowie, a na drugim to jest kwestia kontekstu społeczno-gospodarczego i przygotowania do jak najszybszego wyjścia z kryzysu". - Jesteśmy zmęczeni pandemią, musimy przetrwać ten etap obostrzeń - apelował.

Nowy Ład. Kiedy poznamy szczegóły? Polityk PiS o możliwym terminie

- Cieszy mnie napięcie wokół Nowego Ładu, bo widać wyraźnie, że wśród tej mizerii programowej ugrupowań opozycyjnych jest bardzo duże oczekiwanie co do tego, żeby poznać, co my planujemy i się do tego ustosunkować - dodał polityk.