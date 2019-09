Nowy gatunek kleszcza w Polsce. Haemaphysalis concinna przenosi groźne choroby

W Polsce wykryto siedliska niespotykanego jak dotąd w naszym kraju gatunku kleszcza. Haemaphysalis concinna może przenosić groźne choroby i być niebezpieczny dla ludzi. Eksperci wciąż nie zbadali wszystkich roznoszonych przez te pasożyty patogenów.

Haemaphysalis concinna został odkryty podczas ostatnich badań terenowych m.in. na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce (niedaleko Wolsztyna). Jak podaje "Głos Pomorza", do ubiegłego roku w Polsce znaleziono tylko jedną samicę tego gatunku. Dorota Dwużnik z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z gazetą wspomniała, że było to w połowie XX wieku. Teraz wystarczyło zaledwie kilka miesięcy, aby "wyłapać" prawie pół tysiąca osobników.

Eksperci mają pewne hipotezy na temat przyczyn dotarcia tych groźnych pajęczaków do naszego kraju. Wcześniej Haemaphysalis concinna był już obserwowany m.in. w Austrii i Niemczech. Ich zdaniem to ocieplający się klimat odpowiada za zwiększenie populacji tego gatunku, a powstawanie kolejnych siedlisk to tylko kwestia czasu.