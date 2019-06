Nowi posłowie w Sejmie. Złożyli ślubowanie

Nowi posłowie złożyli ślubowanie podczas środowego posiedzenia Sejmu. To 16 osób, które zastąpią polityków startujących z sukcesem w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybrano również nowego wicemarszałka.

Nowi posłowie to osoby, które startowały w wyborach w 2015 r. z tej samej listy co polityk, który został wybrany do Parlamentu Europejskiego, i uzyskały kolejny najwyższy wynik.