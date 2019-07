Nowelizacja kodeksu karnego. Wniosek prezydenta jest już w TK

W poniedziałek do Trybunału Konstytucyjnego wpłynął wniosek prezydenta Andrzeja Dudy - podało RMF FM. Sędziowie zbadają, czy nowelizacja Kodeksu karnego autorstwa autorstwa Zbigniewa Ziobry jest zgodna z Konstytucją.

"Tryb postępowania z przedmiotową ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego. Bezpieczeństwo prawne obywatela - szczególnie w tak ważnej materii, jaką jest prawo karne - wymaga, by każdy akt normatywny, w szczególności rangi kodeksowej, został przyjęty zgodnie z procedurą przewidzianą w Konstytucji" - napisano w zeszłotygodniowym komunikacie.