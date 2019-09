Nowe Zadybie. Wypadek po rozpoczęciu szkoły. 18-latek nie żyje, inni są ciężko ranni

Dramatyczny wypadek na drodze w Nowym Zadybiu na Lubelszczyźnie. Osobówka, którą z inauguracji roku szkolnego wracała grupa znajomych, zderzyła się czołowo z ciężarówką. 18-letnik Krystian zginął na miejscu. Pozostali są ranni.

Kierowca oraz dwie pasażerki zostali przewiezieni do szpitala. Jedną z nastolatek ze względu na ciężki stan zdecydowano się przetransportować śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Nie wiemy jeszcze, dlaczego 18-latek zjechał wprost przed ciężarówkę. Jest to jednak z pewnością okazja, aby zaapelować do młodych kierowców: brawura i nadmierna prędkość to główne przyczyny wypadków - dodaje policjant.