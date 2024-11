Nowe szczegóły ws. śmierci 2-latka. "Nie czuli, że są niedotlenieni"

- On jest silnie trujący, można go kupić w internecie. Występuje pod nazwą: "Trucizna. Środek owadobójczy i gryzoniobójczy". Nawet z tej instrukcji wynika, że jeżeli użyje się go w pomieszczeniu, może się unosić do ośmiu dni. Stężenie jest bardzo silne. Oddycha się normalnie, można powiedzieć, nie dusząc się, a działa w ten sposób, że blokuje przedostawanie się tlenu do organizmu. Najprawdopodobniej te osoby nie czuły nawet, że cały czas przebywając w domu, są niedotlenione - mówi nam nadkom. Fijołek.