Nowe przepisy ws. bezwzględnego dożywocia. Część sędziów się buntuje

Nowelizacja Kodeksu karnego zakłada, że w najbardziej drastycznych przypadkach sąd będzie mógł orzec karę dożywocia bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. - Ten przepis będzie martwy - twierdzi Jakub Kościerzyński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

– Orzeczenie kary tzw. bezwzględnego dożywocia będzie podstawą do wystąpienia kogoś do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Tam taka sprawa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością będzie do wygrania – mówi sędzia Dariusz Mazur ze stowarzyszenia Themis.