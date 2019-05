Zbigniew Ziobro: Platforma stanęła po stronie pedofilów

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro twierdzi, że głosując przeciwko podwyższeniu kar dla pedofilów, posłowie PO "stanęli po ich stronie". Prokurator Generalny jednocześnie oświadczył, że jest sceptyczny wobec pomysłu utworzenia sejmowej komisji ds. pedofilii.

Ziobro tłumaczył, że komisja sejmowa może zostać powołana jedynie do kwestii systemowych, a nie indywidualnych i wkraczających w sprawy sądowe. Podkreślił również, że jako minister sprawiedliwości zamierza skupić się na wprowadzeniu regulacji, które pozwolą skutecznie ścigać i karać pedofilów. Jednym z elementów walki z pedofilią ma być podwyższenie kar za to przestępstwo nawet do 30 lat więzienia.

- Gdy mówimy np. o gangsterach, im wyższe kary grożą, tym bardziej się boją. Wśród pedofilów też są siatki przestępcze, natomiast jest u nich też inny problem - powrotu do przestępstwa. Skoro wiemy, że po zatrzymaniu pedofil wróci do tego procederu, lepiej go izolować. Będzie to skuteczniejsze i bardziej sprawiedliwe - przekonywał.