Nowe przepisy o lotach VIP-ów. Szef KPRM będzie mógł utajnić dane

Szef KPRM ma prowadzić rejestr lotów

- Do rejestru przekazywane będą dane dotyczące daty lotu statku powietrznego, miejsca startu i lądowania z uwzględnieniem miejsc międzylądowań oraz imiona i nazwiska pasażerów lotu – czytamy w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Dane do Centralnego Rejestru Lotów o statusie HEAD będą miały obowiązek przekazywać Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu, Premiera do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To właśnie szef KPRM będzie prowadził Rejestr Lotów o statusie HEAD.