Pociąg bez pasażerów. "Blamaż, jakiego na kolei dawno nie było"

Nowe połączenia zagraniczne to dla PKP Intercity zazwyczaj powód do dumy. Tym razem było jednak inaczej. W sobotę wieczorem z Warszawy wyruszył po raz pierwszy pociąg do Monachium przez Wiedeń. Szkopuł w tym, że wyjechał bez pasażerów. Powód? Na przejazd nie da się kupić biletu.