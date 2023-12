5 euro na wjazd do Wenecji. Władze miasta planują ograniczenia

Już wcześniej, władze Wenecji podjęły decyzję o wprowadzeniu od wiosny przyszłego roku biletu wstępu do miasta, który będzie kosztować 5 euro. Ten ruch ma na celu ograniczenie tzw. "wpadnij i zmykaj", czyli przyjazdów na kilkugodzinne zwiedzanie bez noclegu w hotelu, które często przyczyniają się do przeciążenia infrastruktury miasta. Pracownicy i studenci, którzy dojeżdżają do miasta codziennie, będą zwolnieni z tej opłaty.