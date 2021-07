Nowe informacje ws. sanitariusza z Wrocławia. Woził martwą pacjentkę, był pod wpływem narkotyków

80-latka miała zostać przetransportowana z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ulicy Koszarowej. Za pierwszym razem sanitariusze musieli wrócić po dokumentację medyczną. Za drugim lekarze stwierdzili, że kobieta jest martwa i polecili odwiezienie zmarłej do placówki macierzystej. Przy trzecim razem doszło do awantury pomiędzy lekarzem a sanitariuszem.