Nowe informacje ws. ataku na Sośnierza. Jest ruch policji

Dobromir Sośnierz o napaści przed Sejmem. Gorzkie słowa o PO

- Gdyby coś takiego miało miejsce podczas Marszu Niepodległości czy na demonstracji Konfederacji w stosunku do jakiegoś posła Lewicy lub posłanki PO, to na drugi dzień w Sejmie mielibyśmy wniosek o delegalizację np. Marszu Niepodległości i ich organizatorów. A tu niektóre posłanki jak np. Magdalena Filiks czy Marzena Okła-Drewnowicz wręcz to usprawiedliwiały, mówiąc, że to, co się dzieje, to znak tego, że suweren przemówił. Strajk Kobiet podchwycił to w podobnym tonie - ocenił Sośnierz.