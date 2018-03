Nowe fakty ws. tragedii w Zelczynie. Wstępne wnioski biegłego

Prokuratura w Krakowie ujawnia wnioski biegłego, który dokonał oględzin zwłok czterech osób znalezionych w domu w Zelczynie. Ciała trójki dzieci w wieku 4, 9 i 12 lat nosiły ślady typowe dla uduszenia. Wszystko wskazuje na to, zabiła je matka, która następnie się powiesiła.

Do tragedii doszło przed godziną 6:24 w środę - to wtedy 41-letni mężczyzna po powrocie do domu zobaczył ciała swojej 36-letniej żony Aldony, dwóch córek i syna. Zwłoki dzieci leżały w łóżkach. Ojciec powiadomił pogotowie oraz straż pożarną. Reanimacja nie przyniosła skutku.