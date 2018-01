Nowe fakty ws. tajemniczej śmierci 15-latka. Ciało leżało przy drodze

W małej miejscowości Ciecierzyce (woj. lubuskie) dokonano makabrycznego odkrycia. Przy jednej z bocznych dróg leżało porzucone ciało. Policja szybko ustaliła tożsamość 15-letniego Mateusza. Sekcja zwłok wykazała, że nastolatek spożył śmiertelną dawkę alkoholu.

W wyniku sekcji zwłok okazało się, że nastolatek wypił śmiertelną dla niego dawkę alkoholu. Już następnego dnia policja w Gorzowie poinformowała o zatrzymaniu dwóch osób. 18-letni Mirek i Paweł, koledzy Mateusza, odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci i rozpijanie nieletniego.

Obu grozi nawet do 5 lat więzienia, jednak do cel nie trafili. Zostali za to objęci policyjnym dozorem.