Nowe fakty ws. Roksany R. Szczegóły tragedii w Skarszewach

Roksana R. zmarła w wyniku utonięcia - wynika ze wstępnych ustaleń sekcji zwłok. Wciąż brak jednak odpowiedzi, dlaczego 24-latka wpadła autem do jeziora. Śledczy badają wszystkie możliwości. Wiadomo już, jaką drogę pokonała najprawdopodobniej przed śmiercią młoda mieszkanka Skarszew.

Zdaniem rodziny, kobieta wyszła z domu 3 grudnia około godz. 8.30 rano i pojechała do sklepu po bułki. Wstępne ustalenia śledczych i nagrania z monitoringu wskazują jednak, że jechała w zupełnie innym kierunku.

Osoby zbliżone do sprawy wskazują nam drogę, którą miało jechać jej auto (trasa przedstawiona na grafice powyżej) i przyznają, że szczególnie zastanawiające jest, dlaczego w pewnym momencie kobieta skręciła w leśną drogę prowadzącą nad jezioro Borówno Wielkie.

Tuż przed miejscem tragedii funkcjonariusze mieli natrafić na niewielkie fragmenty karoserii. Wskazywałoby to na hipotezę, że Roksana R. uderzyła w jakąś przeszkodę, a potem straciła panowanie nad kierownicą i wjechała do jeziora. Pojawia się jednak pytanie, po co w ogóle tam jechała?