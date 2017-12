Nowe fakty ws. kary dla TVN. Stoi za nią środowisko związane z o. Rydzykiem?

Kara nałożona przez KRRiT na TVN wywołała burzę. Kontrowersje wzbudziła nie tylko kwota, bo stacja musi zapłacić aż 1,5 miliona złotych, ale też przyczyna kary - relacjonowanie wydarzeń w Sejmie i protestów w grudniu ubiegłego roku. Gazeta Wyborcza donosi, że sam szef KRRiT miał wahać się w sprawie ukarania TVN, a decydujące były naciski ze strony środowiska związane z o. Rydzykiem.

Szef KRRiT zmienił zdanie

Dalej czytamy, że Witold Kołodziejski, szef KRRiT, początkowo zgadzał się z opinią departamentu prawnego Rady, który stwierdził, że... TVN nie złamał prawa medialnego. Później jednak zmienił zdanie. Jego głos był decydujący, bo do ukarania stacji Rada potrzebowała czterech głosów.

O. Rydzyk: Liczyłem, że KRRiT będzie lepsza, musi działać szybciej

Janusz Kawecki bronił się mówiąc, że musi w tej sprawie "walczyć w strukturach Rady", a to miało "trwać dość długo". - Te rzeczy z grudnia powinny być ocenione szybciej - podkreślał o. Rydzyk. - Powinny być. Bo może okazać się, że zło nienazwane złem przeradza się w jeszcze gorsze - przyznawał mu rację Kawecki.

Analiza prawnika z zewnątrz, przewodniczący "za miękki"

Raport został następnie przekazany do departamentu prawnego, który orzekł, że, jak mówił Kawecki, "właściwie nie wie, za co można by któregoś nadawcę ukarać". Dlatego o analizę poproszono prawnika z zewnątrz. Dziennikarze Gazety Wyborczej nie otrzymali odpowiedzi na pytanie u kogo i za ile Rada zamówiła ekspertyzę.