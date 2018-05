Nowe fakty o tragedii w Głogowie. Próbowała zabić swoją córkę. 4-latka z podciętym gardłem walczy o życie

W legnickiej prokuraturze trwa właśnie przesłuchanie 34-latki, która w sobotę usiłowała zabić swoją 4-letnią córkę. Na jaw wychodzi coraz więcej faktów.



W sobotę wieczorem do szpitala w Legnicy (woj. dolnośląskie) trafiła 4-letnia dziewczynka z podciętym gardłem. Jest utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Jak się dowiedziała Wirtualna Polska, policja zatrzymała jej 34-letnią matkę i właśnie trwa przesłuchanie z jej udziałem.

Dziewczynka miała poważne rany szyi, była nieprzytomna. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w Głogowie na Dolnym Śląsku. Jak sie dowiedziała Wirtualna Polska, zatrzymana matka dziewczynki nie jest mieszkanką Głogowa. Przyjechała z województwa łódzkiego do koleżanki. To właśnie ta koleżanka zadzwoniła na numer alarmowy z prośbą o pomoc.