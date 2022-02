Nowa przepowiednia Jackowskiego. Dotyczy 2022 r.

Nie stanie się nic. Ale napięcie będzie. To bardzo dziwne. Wtedy, gdy będzie to rozdawanie czegoś na ulicach białe coś w ręku. W tej wizji kojarzy mi się Matusz Morawiecki. Jest lato, stoi gdzieś na ulicy jakieś i mówi o jakimś rozdawaniu. Będzie straszne napięcie, ale się nic nie będzie działo. A napięcie będzie takie, jakby się coś niesamowitego działo. I on coś białego trzyma w ręku. Mówi o czymś białym. Płócienne coś. Ja nie rozumiem, co to jest. Mówię to, co przychodzi do mnie – relacjonuje.