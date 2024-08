Nowa propozycja dla firm w Warszawie i okolicach: Iwoniczanka- woda, która przyciąga biznes.

Iwoniczanka pochodzi z naturalnych źródeł w sercu Karpat, co według producenta przekłada się na jej wyjątkowy smak i nieskazitelność . Średnia mineralizacja Iwoniczanki (798,9 mg/l składników mineralnych) sprawia, że jest odpowiednia do codziennego spożycia przez każdego. Jej wszechstronność sprawia, że Iwoniczanka to idealny wybór dla firm, które pragną zapewnić wodę odpowiednią dla każdego klienta lub pracownika. Oferowana w trzech wariantach – gazowanej, lekko gazowanej i niegazowanej – zaspokoi różnorodne preferencje.