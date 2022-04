Nowa pomoc dla Ukrainy. Wozy bojowe z zasobów NRD

Niemieckie Ministerstwo Obrony wyraziło zgodę na dostawę opancerzonych wozów bojowych z zasobów armii NRD, które obecnie znajdują się w posiadaniu Czech. Stanowiły one część standardowego wyposażenia wojsk Układu Warszawskiego. Już w 2019 Czesi chcieli je sprzedać Ukrainie. Ale Niemcy się na to nie zgodziły - informuje gazeta "Welt am Sonntag".