Nowa mutacja koronawirusa w Polsce? Prof. Horban nie ma wątpliwości

Odkryta w grudniu nowa odmiana koronawirusa rozprzestrzenia się m.in. w Wielkiej Brytanii. W Polsce jak do tej pory nie odnotowano ani jednego potwierdzonego przypadku. - On już tu prawdopodobnie jest - stwierdził prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19.

Nowa mutacja koronawirusa w Polsce? Prof. Horban nie ma wątpliwości Źródło: PAP