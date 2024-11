Nowa Lewica komentuje zarzuty dla Ciążyńskiego. "Sprawa budziła słuszne oburzenie"

Podkreślił, że Ciążyński pozostaje członkiem Nowej Lewicy. - Sprawa budziła słuszne oburzenie, również w partii, ale dopóki wyrok jednak nie zapadnie, to tutaj ciężko o dalsze kroki ze względu na domniemanie niewinności - zaznacza.

Zaznacza, że Nowa Lewica nie staje jednoznacznie po stronie Ciążyńskiego - Gdybyśmy wierzyli, że wszystko było okej, to na pewno nie zostałby odwołany z funkcji wiceministra sprawiedliwości - mówi Michnik.

"Prokuratura podejrzewa mnie o oszustwo, ale czyn taki polega na umyślnym wprowadzeniu kogoś w błąd (np. gdy podaje się nieprawdziwe dane, żeby wyłudzić pożyczkę), podczas gdy ja sam byłem w błędzie i tym bardziej nikogo w błąd nie wprowadzałem " - przekonuje polityk we wpisie na portalu Facebook.

Były wiceminister przekonuje, że został wprowadzony w błąd przez swojego pracodawcę co do wykorzystania mienia służbowego. Jednocześnie Ciążyński zaznacza, że "ma nadzieję", że nie doszło do tego w sposób intencjonalny.