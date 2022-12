Nowa kolekcja Charytatywnych Misiów Pepco już w sklepach

Misie w nowych ubrankach będą dostępne w sklepach co najmniej przez najbliższe 10 miesięcy i polecają się na różne okazje. Jedną z nich może być zbliżający się Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada. Cały zysk ze sprzedaży Charytatywnych Misiów w Polsce firma Pepco przekaże Fundacji Świętego Mikołaja, która przeznaczy go na sfinansowanie projektu "Przystanie Świętego Mikołaja", skierowanego do dzieci z Ukrainy.