Notre Dame. Emmanuel Macron zaprasza papieża Franciszka do Paryża

- Rozmawiałem z papieżem przez telefon. Oczywiście zaprosiłem go, a on przybędzie w dogodnym dla niego czasie - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron. Propozycja wizyty padła we wtorkowej rozmowie telefonicznej, dzień po pożarze katedry Notre Dame w Paryżu.



Pożar Notre Dame w Paryżu.

Papież Franciszek od kilku dni wyraża solidarność i bliskość z francuskim narodem. Słowa otuchy przekazał w rozmowie z Macronem, podobne stwierdzenia padły w przesłaniu do arcybiskupa Michela Aupetita. Podczas środowej audiencji generalnej biskup Rzymu zwrócił się bezpośrednio do wiernych z Francji.

- Korzystam z tej okazji, by wyrazić wspólnocie diecezjalnej Paryża, wszystkim paryżanom i całemu narodowi francuskiemu moje serdeczne uczucia i moją bliskość po pożarze w katedrze Notre Dame - mówił w środę papież Franciszek. Ojciec Święty mówił o "bliskości z wszystkimi, którzy poświęcali się w ratowaniu bazyliki". - Niech Maryja Panna ich błogosławi i wspiera odbudowę; niech będzie to dzieło zbiorowe, na sławę i chwałę Boga - dodał.

Na razie nie wiadomo kiedy papież przyjedzie na wizytę pasterską do Francji. Ostatni raz był tam w 2014 roku w Strasburgu. Odwiedził wtedy Parlament Europejski oraz Radę Europy.

Pożar Notre Dame w Paryżu

Ogień w paryskiej katedrze wybuchł w poniedziałek, chwilę przed godziną 19. Pierwsze oddziały straży pożarnej były na miejscu już 15 minut po zgłoszeniu zdarzenia. Przez całą noc walczono z żywiołem, dopiero o 3 nad ranem udało się go opanować. Większość cennych zabytków oraz relikwii udało się uratować - bezpieczne są m.in.: korona cierniowa Jezusa Chrystusa, zabytkowy krzyż, tunika świętego Ludwika oraz zabytkowe kielichy mszalne.

W specjalnym orędziu do narodu, prezydent Francji obiecał odbudowę świątyni w ciągu najbliższych 5 lat. - Do nas należy to, aby zmienić tę katastrofę w okazję do spotkania się, głębokiej refleksji nad tym, kim byliśmy i kim musimy być, aby stać się lepszymi - mówił we wtorek polityk.

