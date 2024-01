Norwegia gotowa na kontrowersyjny krok. Co się wydarzy w głębinach?

Marianne Sivertsen Næss, przewodnicząca norweskiego Komitetu ds. Energii i Środowiska, który rozpatrywał pierwotny plan, powiedziała BBC, że norweski rząd zamierza ostrożnie podejść do działalności głębokomorskiej. "Obecnie nie posiadamy wiedzy niezbędnej do wydobywania minerałów z dna morskiego w wymagany sposób. Rządowa propozycja otwarcia obszaru dla działalności umożliwia prywatnym graczom eksplorację i pozyskiwanie wiedzy oraz danych z poszczególnych obszarów. Otwarcie obszarów to nie to samo, co zatwierdzenie wydobycia minerałów z dna morskiego" - powiedziała.