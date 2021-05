NOP po pierwszej dawce szczepionki na COVID. Przyjmować drugą?

"Zagrożenie życia"

W sytuacji wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych należy indywidualnie przeanalizować taki przypadek. - Jeżeli u osoby przyjmującej szczepionkę wektorową dojdzie do wystąpienia VITT (Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia), czyli immunologicznie indukowanej szczepionką reakcji związanej z zakrzepicą oraz małopłytkowością, to faktycznie jest to przeciwskazaniem do podania drugiej dawki, bo traktujemy tę sytuację jako zagrożenie zdrowia, a nawet życia - powiedział dr Henryk Szymański, pediatra i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.