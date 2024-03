Nominacja do nagrody INMA 2024 Global Media Awards dla Wirtualnej Polski

5 marca ogłoszono listę nominowanych do nagrody INMA 2024 Global Media Awards. Spośród 193 nominowanych do prestiżowej nagrody wyróżniony został multimedialny reportaż "Kramatorsk. Miasto, do którego zbliża się front". Materiał to owoc wspólnej pracy Wirtualnej Polski i Outriders. Przy jego powstaniu pracowała dziennikarka Wirtualnej Polski Tatiana Kolesnychenko wraz ze współtwórcą Outriders Jakubem Górnickim.