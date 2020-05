Nominacja do Grand Press Photo 2020 dla Wirtualnej Polski. Daniel Gnap walczy w kategorii "Portret"

Grand Press Photo 2020. Daniel Gnap zdradza kulisy powstania zdjęcia

Daniel Gnap: Zadecydowały oczy i chusta na głowie pani Anny

Pytany o to, co kierowało nim podczas robienia zdjęcia, które zdobyło nominację do Grand Press Photo 2020, odpowiada: pierwsze wrażenie podczas spotkania z panią Anną. - Zdjęcie często powstaje w głowie. Gdy wszedłem do pomieszczenia, było tam dosyć jasno. Panią Annę zauważyłem w chustce na głowie. Pierwsze moje skojarzenie to była właśnie kobieta w Peru - tłumaczy współpracujący z Wirtualną Polską fotograf.