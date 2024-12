Nocny pożar na Grochowie. Jedna osoba nie żyje

- Były to zwłoki ok. 60-letniego mężczyzny - precyzuje w rozmowie z warszawską "Gazetą Wyborczą" asp. Kamil Sobótka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodaje, lokatorka innego mieszkania została przewieziona do szpitala z podejrzeniem zatrucia dymem. - Nie był to stan zagrażający życiu - precyzuje asp. Sobótka.