Warszawa pod wodą. Nocna nawałnica doprowadziła do paraliżu

W nocy z poniedziałku na wtorek w Warszawie intensywne padało. Nocne ulewy doprowadziły do lokalnych podtopień. Nieprzejezdna jest trasa S8. Na miejscu policjanci kierują ruchem. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych przekazał, że w nocy odbyło się spotkanie sztabu w związku z trudną sytuacją po ulewach stolicy. Zaapelował do mieszkańców, by z samochodów przesiąść się do komunikacji miejskiej.