Burze przechodzą przez całą Polskę. Kiedy koniec nawałnic?

Jeszcze do wtorku do godz. 15 obowiązuje ostrzeżenie trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami w niektórych częściach kraju. "Na wschodzie woj. mazowieckiego oraz na pograniczu lubelskiego i podlaskiego prognozowane są opady deszczu do 80 mm, punktowo do 100mm. Opadom towarzyszyć będą burze" - przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.