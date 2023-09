Nocna kolizja na A4. Pasażerowie busa uciekli

- Na podstawie monitoringu i innych zebranych informacji, w tej chwili mówimy o pięciu pasażerach i kierowcy. Wiemy, że w drodze robili zakupy. Obecnie jedna z roboczych wersji to taka, że są to obcokrajowcy jadący do pracy, być może do któregoś z państw za naszą zachodnią granicą - powiedział ppor. Mościcki.