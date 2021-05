NIK zawiadamia prokuraturę ws. Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

NIK w swoim raporcie zaznaczyła, że doszło także do naruszenia RODO. Poczta Polska występując do Ministerstwa Cyfryzacji o przekazanie danych osobowych z rejestru PESEL oraz do jednostek samorządu terytorialnego o dane z wpisów wyborców "nie miała podstawy prawnej do takiego żądania, a także do przetwarzania tych danych".