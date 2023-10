"Dlaczego pan ucieka?". Spięcie na konferencji NIK o TVP

NIK o TVP. Lista nieprawidłowości

NIK zarzuca nieprawidłowości związane z uruchomieniem przez TVP w 2022 r. serwisu internetowego i aplikacji SwipeTo. Koszty ich utworzenia, prowadzenia i utrzymania do dnia 31 maja 2023 r. wyniosły 21,5 mln zł. NIK wylicza, że np. do promocji serwisu TVP podpisała umowę z osobami, które miały prowadzić konto w mediach społecznościowych. - Do dnia 22 maja wypłacono kontrahentom kwotę 75 tysięcy złotych. Kontrolerzy to zweryfikowali. Przez 9 miesięcy funkcjonowania konta w serwisie społecznościowym opublikowano tylko dwa wpisy - powiedział Filip Byczkowski.