NIK przejdzie kontrolę. Prześwietlą Mariana Banasia

Za kilka dni Kancelaria Sejmu ma ogłosić przetarg na wybór firmy audytorskiej, która zajmie się kontrolą działalności NIK. Taka kontrola jest narzucona przepisami ustawy. Musi odbywać się nie rzadziej niż co trzy lata.

Będzie kontrola w NIK. Prześwietlą Mariana Banasia

Jak w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zauważa wiceszef sejmowej Komisji Kontroli Państwowej poseł Jan Łopata z PSL, do tej pory audyty nie wykazały szczególnych nieprawidłowości w pracach Najwyższej Izby Kontroli. Wyjątkiem jest audyt, który dotyczył lat 2008 - 2010. Wtedy dopatrzono się niewielkich niedociągnięć w przetargach.

Tym razem może być jednak inaczej, a sama kontrola może być dosyć szczególna. Wszystko dlatego, że będzie dotyczyła prac NIK w latach 2017 - 2019, co oznacza, że dotknie również pierwszych miesięcy zarządzania tą instytucją przez Mariana Banasia.

Kontrola w NIK. Marian Banaś i złe relacje z PiS

Obecny szef NIK to dla PiS wróg numer jeden. Wszystko przez materiał "Superwizjera" TVN, który na jesieni ubiegłego roku zasugerował, że Marian Banaś może mieć kontakty ze światem przestępczym .

W jego opinii firmy, które przeprowadzają audyty w NIK, to instytucje z renomowaną opinią, jednak zawsze istnieje szansa na to, że dojdzie do sytuacji: "kto płaci, ten wymaga". - Już podczas ostatnich kontroli poziom szczegółowości był wysoki. Audytorzy nie tylko zbierali wyjaśnienia od dyrektora generalnego i dyrektorów departamentów, ale też schodzili na poziom pracowników merytorycznych - podkreśla źródło w NIK.