Nigel Farage: Brexitu może nie być

Zwolennicy pozostania w Unii zyskują coraz większą przewagę i wygrywają wojnę propagandową - ostrzega jeden z liderów kampanii na rzecz Brexitu Nigel Farage. Przewiduje, że proces może zostać zatrzymany przez brytyjski parlament.



Wyjaśnił, że w debacie publicznej zaczyna dominować narracja, że "twardy Brexit" - tj. wyjście z UE łącznie z wyjściem ze wspólnego rynku - będzie katastrofą dla brytyjskiej gospodarki. Wszystko przy biernej postawie zwolenników Brexitu. W rezultacie, jeśli dojdzie do głosowania nad ostatecznym kształtem umowy brexitowej, parlament może go odrzucić. Tym bardziej, że - jak przyznał Farage po rozmowie z głównym unijnym negocjatorem Michelem Barnierem - warunki brytyjskiego wyjścia mogą być "ciężkie do sprzedania" wyborcom w Wielkiej Brytanii.

Co więcej, coraz mniej słyszalne w debacie są głosy tych, którzy optują za twardym Brexitem. Większość ekspertów - w tym tych związanych z kampanią na rzecz wyjścia z UE - uważa, że będzie on bardzo szkodliwy dla brytyjskiej gospodarki. Coraz bardziej zaczyna przeważać pogląd, że konieczne będzie pozostanie częścią unijnego rynku. Problem w tym, że oznacza to zaakceptowanie swobody przepływu osób, czyli nieograniczonej imigracji z państw UE. Wielka Brytania wciąż musiałaby dokładać się do unijnego budżetu.