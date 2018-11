Niezwykły gest papieża. Spotkał się z chorymi na raka z Polski

Papież Franciszek spotkał się z dziećmi z wrocławskiej Kliniki Onkologicznej. Dostali od niego błogosławieństwo i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. "Nie ma takich trudności życiowych, których nie można przezwyciężyć" - powiedział.

Grupa 62 dzieci z wrocławskiej kliniki onkologicznej odwiedziła w piątek w Watykanie papieża Franciszka. Dostali od niego błogosławieństwo i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Spotkanie miało miejsce w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego, gdzie zazwyczaj przyjmowani są najważniejsi goście - podaje vaticannews.va. W przemówieniu papież przyznał, że życie chorych na raka jest bardzo trudne.

Zaznaczył jednak, że wokół siebie mają wiele osób, takich jak rodzina i nie ma trudności, których nie można pokonać. - Każdemu z nas Pan dał anioła stróża, który towarzyszy nam od dzieciństwa do starości. Pomaga nam również w codziennym życiu. Nauczcie się z nim rozmawiać, aby was ochraniał, dawał siłę i prowadził w życiu zawsze do zwycięstwa. Nie zniechęcajcie się - dodał.