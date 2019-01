Niezwykły gest dla Pawła Adamowicza. Zebrał na WOŚP 5,6 tys. zł. Polacy dołożyli mu do puszki 1,4 mln zł

Młoda mama z Gdańska Patrycja Krzemińska chciała zebrać tysiąc złotych, by dołożyć się do puszki WOŚP Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska zebrał 5,6 tys. zł. Poruszeni śmiercią samorządowca Polacy zaczęli rozpowszechniać facebookową zbiórkę. Mimo ataków hejterów Patrycji udało się już zebrać ponad 1,4 mln zł.

- Zakładałam zbiórkę, by wśród znajomych zebrać trochę pieniędzy i w ten symboliczny sposób dorzucić się do puszki pana prezydenta. Ustawiłam tysiąc złotych. Nie spodziewałam się, że to tak pójdzie w świat. Teraz jest już grubo ponad milion – mówi Wirtualnej Polsce Patrycja Krzemińska.

Patrycja uważa, że tragiczna śmierć Pawła Adamowicza obudziła coś dobrego w Polakach. - Z drugiej strony boję się, że nastąpi powtórka z 2010 roku. Wtedy też się zjednoczyliśmy, ale szybko się to skończyło. Mam nadzieję, że w Gdańsku zwycięży jedność. Gdańsk jest miastem, w którym może się to udać – uważa Krzemińska. Podkreśla, że bardzo cieszy się z powrotu Jurka Owsiaka do władz WOŚP. - Orkiestra bez takiego dyrygenta by nie działała, ale takiego hejtu nawet święty by nie wytrzymał. Na pewno przekonały go słowa żony prezydenta Adamowicza – mówi.